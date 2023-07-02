Аэропорт Волгограда проверят из-за поступившей в СМИ угрозы взрыва

В аэропорту Волгограда проводится проверка после того, как в редакцию местного СМИ поступило письмо с угрозой взрыва.

РИА Новости

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Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря ПАО «Международный аэропорт Волгоград» Анастасию Голодову. «В редакцию (интернет-СМИ. — RT) пришло письмо (с угрозами взрыва. — RT), они сообщили в органы. Проводится проверка в аэропорту», — сказано в сообщении. Информация об эвакуации посетителей и сотрудников не уточняется. 26 июня представитель экстренных служб Москвы заявил, что технические помещения Останкинской башни проверяют из-за сообщения о минировании.