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Аэропорт Волгограда проверят из-за поступившей в СМИ угрозы взрыва

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В аэропорту Волгограда проводится проверка после того, как в редакцию местного СМИ поступило письмо с угрозой взрыва.
Аэропорт Волгограда проверят из-за поступившей в СМИ угрозы взрыва
  • РИА Новости
  • © Кирилл Брага

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря ПАО «Международный аэропорт Волгоград» Анастасию Голодову.

«В редакцию (интернет-СМИ. — RT) пришло письмо (с угрозами взрыва. — RT), они сообщили в органы. Проводится проверка в аэропорту», — сказано в сообщении.

Информация об эвакуации посетителей и сотрудников не уточняется.

26 июня представитель экстренных служб Москвы заявил, что технические помещения Останкинской башни проверяют из-за сообщения о минировании.

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