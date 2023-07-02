Аэропорт Волгограда проверят из-за поступившей в СМИ угрозы взрыва
- РИА Новости
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Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря ПАО «Международный аэропорт Волгоград» Анастасию Голодову.
«В редакцию (интернет-СМИ. — RT) пришло письмо (с угрозами взрыва. — RT), они сообщили в органы. Проводится проверка в аэропорту», — сказано в сообщении.
Информация об эвакуации посетителей и сотрудников не уточняется.
26 июня представитель экстренных служб Москвы заявил, что технические помещения Останкинской башни проверяют из-за сообщения о минировании.