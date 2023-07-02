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На место ЧП в Приморско-Ахтарске прибыли специалисты экстренных служб и Минобороны

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Специалисты Министерства обороны и экстренных служб работают на месте происшествия в Приморско-Ахтарском районе.
На место ЧП в Приморско-Ахтарске прибыли специалисты экстренных служб и Минобороны
  • РИА Новости

Об этом сообщает оперштаб региона в Telegram.

Глава муниципалитета Максим Бондаренко сообщил, что пострадавших и разрушений объектов инфраструктуры нет.

Жилые дома не пострадали, происшествие произошло вдали от поселений.

«На месте работают специалисты Министерства обороны Российской Федерации и экстренных служб», — сказано в сообщении.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате инцидента в Приморско-Ахтарском районе жертв и пострадавших нет, причины произошедшего выясняются.

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