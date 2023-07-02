На место ЧП в Приморско-Ахтарске прибыли специалисты экстренных служб и Минобороны
- РИА Новости
Об этом сообщает оперштаб региона в Telegram.
Глава муниципалитета Максим Бондаренко сообщил, что пострадавших и разрушений объектов инфраструктуры нет.
Жилые дома не пострадали, происшествие произошло вдали от поселений.
«На месте работают специалисты Министерства обороны Российской Федерации и экстренных служб», — сказано в сообщении.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате инцидента в Приморско-Ахтарском районе жертв и пострадавших нет, причины произошедшего выясняются.