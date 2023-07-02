Губернатор Краснодарского края: причины инцидента в Приморско-Ахтарском районе выясняются
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате инцидента в Приморско-Ахтарском районе жертв и пострадавших нет, причины произошедшего выясняются.
- globallookpress.com
- © Mikhail Metzel/Kremlin Pool
Об этом он написал в Telegram.
«Жертв и пострадавших нет», — говорится в сообщении.
Кроме того, по предварительным данным, дома и объекты инфраструктуры не получили повреждения.
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