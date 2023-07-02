Губернатор Краснодарского края: причины инцидента в Приморско-Ахтарском районе выясняются

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате инцидента в Приморско-Ахтарском районе жертв и пострадавших нет, причины произошедшего выясняются.

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© Mikhail Metzel/Kremlin Pool

Об этом он написал в Telegram. «Жертв и пострадавших нет», — говорится в сообщении. Кроме того, по предварительным данным, дома и объекты инфраструктуры не получили повреждения.