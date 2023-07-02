Тело пропавшей в Оренбургской области девочки обнаружили в водоёме
- РИА Новости
По данным следствия, днём 30 июня ребёнок покинул двор одного из домов Сорочинска, и до настоящего времени о её местонахождении ничего не было известно.
«Сегодня в ходе проведения поисковых мероприятий на водной глади недалеко от берега реки Самара обнаружено тело ребёнка», — говорится в заявлении.
Отмечается, что следователи не зафиксировали видимых признаков криминальной причины смерти девочки.
Ранее пропавший в Екатеринбурге шестилетний мальчик был обнаружен мёртвым. Как стало известно, смерть ребёнка наступила несколько месяцев назад.