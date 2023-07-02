Тело пропавшей в Оренбургской области девочки обнаружили в водоёме

Тело пятилетней девочки, пропавшей 30 июня в городе Сорочинске Оренбургской области, обнаружили в водоёме. Об этом информирует Следственный комитет России по региону.

По данным следствия, днём 30 июня ребёнок покинул двор одного из домов Сорочинска, и до настоящего времени о её местонахождении ничего не было известно.

«Сегодня в ходе проведения поисковых мероприятий на водной глади недалеко от берега реки Самара обнаружено тело ребёнка», — говорится в заявлении.

Отмечается, что следователи не зафиксировали видимых признаков криминальной причины смерти девочки.

Ранее пропавший в Екатеринбурге шестилетний мальчик был обнаружен мёртвым. Как стало известно, смерть ребёнка наступила несколько месяцев назад.