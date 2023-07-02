Медведев назвал Украину «Землёй Санникова»

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сравнил Украину с «Землёй Санникова», по его словам, такой земли нет.

Он отметил, что Киев постоянно называет условием переговоров возврат к границам 1991 года.

«Это границы областей России и когда-то губерний Российской империи, а не мифической Украины. Украина — это Земля Санникова, основанная Лениным», — написал Медведев в своём Telegram-канале.

По его словам, такой земли не существует, несмотря на мнения Запада и Киева.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что возвращение Украины к границам 1991 года могло бы означать восстановление единого государства с Россией.