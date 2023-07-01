Губернатор: электронную очередь запустят на пункте пропуска на границе России с Эстонией

Систему электронной очереди запустят в пилотном режиме на автомобильном пункте пропуска «Куничина гора» в Псковской области на границе России с Эстонией.

Об этом заявил губернатор области Михаил Ведерников.

«Пункт пропуска «Куничина гора» на российско-эстонской границе станет пилотной площадкой для запуска системы электронной очереди», — написал он в Telegram.

По словам Ведерникова, данная мера поможет решить вопросы безопасности на дорогах, экологии и сделает процесс пересечения границы более оперативным.

Он добавил, что на этом пункте пропуска периодически формируется «многокилометровая очередь».

Ранее в Министерстве транспорта России сообщили, что российское правительство приняло постановление, запрещающее грузоперевозки польскими фурами по территории России.