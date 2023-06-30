Правительство ввело запрет на грузоперевозки польскими фурами по территории России
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Об этом говорится на сайте Министерства транспорта России.
«Постановлением также введён запрет на перевозки по территории России польскими транспортными средствами», — говорится в релизе.
При этом запрет не распространяется на перевозку критически важных товаров, включая лекарственные средства и медицинские изделия.
Кроме того, запрет не касается перевозок по территории Калининградской области с целью постоянного снабжения региона необходимыми товарами.
Ранее стало известно, что власти Польши приняли решение о закрытии с 1 июня текущего года движения через свою границу для грузовиков с российскими и белорусскими номерами.