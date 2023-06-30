Правительство ввело запрет на грузоперевозки польскими фурами по территории России

Российское правительство приняло постановление, запрещающее грузоперевозки польскими фурами по территории России.

Об этом говорится на сайте Министерства транспорта России.

«Постановлением также введён запрет на перевозки по территории России польскими транспортными средствами», — говорится в релизе.

При этом запрет не распространяется на перевозку критически важных товаров, включая лекарственные средства и медицинские изделия.

Кроме того, запрет не касается перевозок по территории Калининградской области с целью постоянного снабжения региона необходимыми товарами.

Ранее стало известно, что власти Польши приняли решение о закрытии с 1 июня текущего года движения через свою границу для грузовиков с российскими и белорусскими номерами.