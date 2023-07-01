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Министр Костин: число пострадавших в ДТП в Саратовской области выросло до шести

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Число пострадавших при столкновении трёх автомобилей на трассе в Саратовской области возросло до шести.
Министр Костин: число пострадавших в ДТП в Саратовской области выросло до шести
  • © ГУ МЧС России по Саратовской области

Об этом заявил министр здравоохранения региона Олег Костин.

«Пострадавших девять человек, из них трое детей. Погибших три человека, все взрослые. Все жители Пермского края», — написал он в Telegram.

Ранее начальник управления безопасности жизнедеятельности правительства региона Юрий Юрин сообщил, что три человека погибли из-за столкновения трёх автомобилей на трассе в Саратовской области.

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