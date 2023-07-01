Министр Костин: число пострадавших в ДТП в Саратовской области выросло до шести

Число пострадавших при столкновении трёх автомобилей на трассе в Саратовской области возросло до шести.

Об этом заявил министр здравоохранения региона Олег Костин.

«Пострадавших девять человек, из них трое детей. Погибших три человека, все взрослые. Все жители Пермского края», — написал он в Telegram.

Ранее начальник управления безопасности жизнедеятельности правительства региона Юрий Юрин сообщил, что три человека погибли из-за столкновения трёх автомобилей на трассе в Саратовской области.