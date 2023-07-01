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Пенсионерка кинула коктейль Молотова перед банком в Нижегородской области

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Пенсионерка кинула бутылку с воспламеняющейся жидкостью перед зданием банка в городе Городец Нижегородской области.
Пенсионерка кинула коктейль Молотова перед банком в Нижегородской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает региональное управление МВД.

«Сотрудники полиции, прибывшие на место, задержали 67-летнюю местную жительницу», — приводит сообщение РИА Новости.

По данным ведомства, женщина бросила на коврик около здания банка бутылку с воспламеняющейся смесью.

Ранее СК возбудил уголовное дело по факту нападения на полицейского в Сочи. Злоумышленник набросился на сотрудников полиции, когда они подошли проверить состояние его здоровья. 

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Карачаево-Черкесии обнаружили факт хищения средств при закупке лекарств и медоборудования на 100 млн рублей.

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