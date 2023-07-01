Пенсионерка кинула коктейль Молотова перед банком в Нижегородской области

Пенсионерка кинула бутылку с воспламеняющейся жидкостью перед зданием банка в городе Городец Нижегородской области.

Об этом сообщает региональное управление МВД.

«Сотрудники полиции, прибывшие на место, задержали 67-летнюю местную жительницу», — приводит сообщение РИА Новости.

По данным ведомства, женщина бросила на коврик около здания банка бутылку с воспламеняющейся смесью.

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