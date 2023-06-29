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В Карачаево-Черкесии раскрыли хищение 100 млн рублей при закупке лекарств

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Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Карачаево-Черкесии обнаружили факт хищения средств при закупке лекарств и медоборудования на 100 млн рублей.
В Карачаево-Черкесии раскрыли хищение 100 млн рублей при закупке лекарств
  • РИА Новости

Сотрудники ФСБ России совместно с МВД пресекли деятельность ОПГ во главе с зампредседателя правительства региона.

«Сообщество специализировалось на хищении средств федерального бюджета в особо крупных размерах, выделенных по государственной программе развития здравоохранения, в том числе на приобретение лекарственных средств, медицинского оборудования, а также на выплату заработной платы медработникам», — заявили в ведомстве.

По предварительным данным, ущерб превысил 100 млн рублей. В рамках открытого уголовного дела задержаны семь подозреваемых в причастности к хищениям.

Октябрьский районный суд Самары ранее арестовал сотрудника полиции Ивана Гребёнкина по делу о хищении метанола в Самарской области, из которого производили суррогатный сидр.

Число отравившихся суррогатным сидром в регионах России достигло 101, из них 31 человек скончался.

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