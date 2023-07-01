Минтранс Крыма: автомобильная пробка у Крымского моста сократилась до 7 км

Очередь из автомобилей на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани составляет до семи километров.

Об этом написал в своём Telegram-канале министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

«По состоянию на 17:00 очередь со стороны Краснодарского края на Крымский мост до 7 км», — сказано в сообщении.

Он уточнил, что время ожидания досмотра составило до пяти часов, а со стороны Крыма очередь — до 1,5 км, время ожидания составляет до одного часа.

Ранее оперштаб Краснодарского края сообщил, что очередь из автомобилей на Крымский мост со стороны Темрюкского района достигла девяти километров.