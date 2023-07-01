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Оперштаб: очередь из машин на Крымский мост со стороны Кубани достигла 9 км

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Очередь из автомобилей на Крымский мост со стороны Темрюкского района Краснодарского края достигла девяти километров.
Оперштаб: очередь из машин на Крымский мост со стороны Кубани достигла 9 км
  • РИА Новости
  • © Дмитрий Макеев

Об этом информирует оперштаб Краснодарского края.

«Пробка в настоящий момент составляет около 9 км», — передаёт сообщение ТАСС.

Отмечается, что администрация организовала раздачу воды тем, кто стоит в пробке.

Кроме того, на месте работает аварийно-спасательный отряд Темрюкского района.

Ранее министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что очередь из автомобилей до пяти километров образовалась на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края.

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