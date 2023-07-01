Оперштаб: очередь из машин на Крымский мост со стороны Кубани достигла 9 км
- РИА Новости
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Об этом информирует оперштаб Краснодарского края.
«Пробка в настоящий момент составляет около 9 км», — передаёт сообщение ТАСС.
Отмечается, что администрация организовала раздачу воды тем, кто стоит в пробке.
Кроме того, на месте работает аварийно-спасательный отряд Темрюкского района.
Ранее министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что очередь из автомобилей до пяти километров образовалась на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края.