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Пробка до 5 км образовалась у Крымского моста со стороны Кубани

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Очередь из автомобилей до пяти километров образовалась на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края, сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко.
Пробка до 5 км образовалась у Крымского моста со стороны Кубани
  • РИА Новости

«В ходе проведения минтрансом РК мониторинга досмотровых мероприятий на Крымском мосту установлено образование очереди со стороны Краснодарского края на Крымский мост до 5 км», — приводит РИА Новости сообщение.

Он отметил, что время ожидания досмотра составляет более двух часов.

Ранее врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что строители начали работы по восстановлению Чонгарского моста на границе Крыма и Херсонской области, который был повреждён ракетной атакой ВСУ 22 июня.

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