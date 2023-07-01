В Петербурге водитель сбил двух человек на пешеходном переходе и скрылся
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
«Водитель, управляя автомобилем Mazda, на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на двоих пешеходов, переходивших проезжую часть», — говорится в сообщении.
После этого водитель скрылся с места происшествия, позднее мужчину задержали.
Один из пешеходов скончался, второго госпитализировали.
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