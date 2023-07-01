В Петербурге водитель сбил двух человек на пешеходном переходе и скрылся

Полиция в Санкт-Петербурге задержала водителя автомобиля Mazda, сбившего двух пешеходов и скрывшегося с места ДТП.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Водитель, управляя автомобилем Mazda, на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на двоих пешеходов, переходивших проезжую часть», — говорится в сообщении.

После этого водитель скрылся с места происшествия, позднее мужчину задержали.

Один из пешеходов скончался, второго госпитализировали.

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