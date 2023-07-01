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В Петербурге водитель сбил двух человек на пешеходном переходе и скрылся

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Полиция в Санкт-Петербурге задержала водителя автомобиля Mazda, сбившего двух пешеходов и скрывшегося с места ДТП.
В Петербурге водитель сбил двух человек на пешеходном переходе и скрылся
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Водитель, управляя автомобилем Mazda, на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на двоих пешеходов, переходивших проезжую часть», — говорится в сообщении.

После этого водитель скрылся с места происшествия, позднее мужчину задержали.

Один из пешеходов скончался, второго госпитализировали.

Ранее стало известно, что в Карелии перевернулся туристический автобус с 40 пассажирами. По последним данным, восемь человек госпитализировали.

В Североуральске Свердловской области в ДТП с бетономешалкой погиб водитель скорой помощи, фельдшер получил тяжёлые травмы.

НСН сообщила, что в Самарской области количество пострадавших при столкновении двух автомобилей выросло с шести до восьми.

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