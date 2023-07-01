В Приморье мужчина задержан по делу о пленении отца и сына

Полицейские задержали жителя Приморского края, который подозревается в незаконном удерживании 14-летнего мальчика и его отца, сообщает УМВД по региону.

«Задержан ранее неоднократно судимый 33-летний мужчина, подозреваемый в незаконном лишении свободы своего знакомого и его несовершеннолетнего сына», — говорится в сообщении.

Как сообщает ведомство, 37-летний мужчина заявил, что знакомый удерживал его с 14-летним сыном на базе отдыха в посёлке Витязь.

Отмечается, что подозреваемый вывез мальчика в лес и шантажировал этим отца, вымогая деньги.

Подросток самостоятельно освободился и бежал, злоумышленник, узнав, что полиции известно о происшествии, скрылся.

Позднее он был задержан и дал признательные показания.

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