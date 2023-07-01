Эксперт МТС: использование ноутбука на коленях сокращает срок службы устройства

Использование ноутбука на коленях или же любой другой мягкой поверхности грозит риском перекрытия вентиляционных отверстий, что может стать причиной сокращения срока службы устройства или полного прекращения его работы, рассказала директор категории «Электроника» розничной сети МТС Нина Пластинина.

«Очень часто владельцы ноутбуков пренебрегают важным правилом — включённый ноутбук не стоит класть на колени и иные мягкие поверхности из-за риска перекрытия вентиляционных отверстий, предназначенных для охлаждения процессора», — цитирует РИА Новости Пластинину.

По её словам, последствием этого может быть сокращение срока работы ноутбука, а также полный или частичный отказ устройства.

Она добавила, что для зарядки ноутбука рекомендуется использовать только «родной» блок питания.

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