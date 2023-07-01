Эксперт МТС: использование ноутбука на коленях сокращает срок службы устройства
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«Очень часто владельцы ноутбуков пренебрегают важным правилом — включённый ноутбук не стоит класть на колени и иные мягкие поверхности из-за риска перекрытия вентиляционных отверстий, предназначенных для охлаждения процессора», — цитирует РИА Новости Пластинину.
По её словам, последствием этого может быть сокращение срока работы ноутбука, а также полный или частичный отказ устройства.
Она добавила, что для зарядки ноутбука рекомендуется использовать только «родной» блок питания.
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