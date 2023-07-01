С задымившегося самолёта в Пулкове было эвакуировано 240 пассажиров

Число пассажиров рейса Санкт-Петербург — Дубай, который был отменён из-за задымления на борту, составляет 240 человек.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на управляющую компанию «Воздушные ворота Северной столицы».

«На борту было 240 пассажиров, все они благополучно эвакуированы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что кроме пассажиров также были эвакуированы 15 членов экипажа воздушного судна.

Ранее в Пулкове на борту самолёта Петербург — Дубай произошло задымление.

Несколько дней назад в Росавиации сообщили о временной приостановке приёма и вылета самолётов в аэропорту Минеральных Вод в связи с повреждением взлётно-посадочной полосы.