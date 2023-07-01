Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

С задымившегося самолёта в Пулкове было эвакуировано 240 пассажиров

Короткая ссылка
Число пассажиров рейса Санкт-Петербург — Дубай, который был отменён из-за задымления на борту, составляет 240 человек.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на управляющую компанию «Воздушные ворота Северной столицы».

«На борту было 240 пассажиров, все они благополучно эвакуированы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что кроме пассажиров также были эвакуированы 15 членов экипажа воздушного судна.

Ранее в Пулкове на борту самолёта Петербург — Дубай произошло задымление.

Несколько дней назад в Росавиации сообщили о временной приостановке приёма и вылета самолётов в аэропорту Минеральных Вод в связи с повреждением взлётно-посадочной полосы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить