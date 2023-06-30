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Ветеринар Пушилин рассказал, как обезопасить новорождённого от агрессии кошки

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Ветеринарный врач Иван Пушилин рассказал родителям, как обезопасить новорождённого от возможной агрессии со стороны домашнего животного.
Ветеринар Пушилин рассказал, как обезопасить новорождённого от агрессии кошки
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

Об этом пишет «Газета.Ru».

Он объяснил, что кошка может негативно реагировать на появление ребёнка в доме из-за нарушения стабильности для неё, нехватки внимания и проблем, связанных с проявлением половой охоты у животного. 

По его словам, периоды половой охоты у кошек могут проявляться криками, метками, проявлением агрессии.

«В данном случае необходимо применять специальные препараты для купирования симптомов — обязательно бигормональные (в составе 2 гормона), только они могут мягко и без вреда для здоровья кошки решить данную проблему», — сказал он.

По словам Пушилина, ещё до появления младенца в доме нужно подготовить кошку к пополнению.

«Необходимо заранее дать обнюхать кошке новые игрушки, кроватку, средства ухода за ребёнком, чтобы она не пугалась новых запахов», — рассказал он.

Также ветеринар советует «пошуршать» детскими игрушками при кошке, чтобы она привыкла к новым звукам.

«Не лишним будет заранее дать понюхать животному вещь, непосредственно от новорождённого», — заявил ветеринарный врач.

Ранее герпетолог, змеелов Владислав Стариков в беседе с газетой «Взгляд» напомнил о безобидности ужей для людей.

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