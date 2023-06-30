Ветеринар Пушилин рассказал, как обезопасить новорождённого от агрессии кошки

Ветеринарный врач Иван Пушилин рассказал родителям, как обезопасить новорождённого от возможной агрессии со стороны домашнего животного.

Об этом пишет «Газета.Ru».

Он объяснил, что кошка может негативно реагировать на появление ребёнка в доме из-за нарушения стабильности для неё, нехватки внимания и проблем, связанных с проявлением половой охоты у животного.

По его словам, периоды половой охоты у кошек могут проявляться криками, метками, проявлением агрессии.

«В данном случае необходимо применять специальные препараты для купирования симптомов — обязательно бигормональные (в составе 2 гормона), только они могут мягко и без вреда для здоровья кошки решить данную проблему», — сказал он.

По словам Пушилина, ещё до появления младенца в доме нужно подготовить кошку к пополнению.

«Необходимо заранее дать обнюхать кошке новые игрушки, кроватку, средства ухода за ребёнком, чтобы она не пугалась новых запахов», — рассказал он.

Также ветеринар советует «пошуршать» детскими игрушками при кошке, чтобы она привыкла к новым звукам.

«Не лишним будет заранее дать понюхать животному вещь, непосредственно от новорождённого», — заявил ветеринарный врач.

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