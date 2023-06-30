Омбудсмен Мишонова прокомментировала ситуацию с домашним насилием над детьми

Уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова высказалась о ситуации с домашним насилием над детьми. По её словам, дети не обращаются за помощью, поскольку боятся реакции взрослых.

«Я призываю детей обращаться в психологические службы городов, на всероссийский телефон детского доверия, у которого в каждом городе есть филиал. Также можно писать уполномоченному в своём городе. Мы очень быстро в круглосуточном режиме реагируем на все эти обращения», — заявила Мишонова в беседе с НСН.

По её словам, важно, чтобы дети знали, что им помогут.

Как отметила омбудсмен, многое зависит и от окружающих людей.

«Нельзя оставаться в стороне. Да, дети плачут и кричат иногда, но в случае каких-то сомнений лучше дать сигнал специальным службам, позвонить в опеку, в 112, в полицию. Пусть лучше приедут и удостоверятся, что всё хорошо», — сказала она.

Мишонова добавила, что бдительность может спасти жизни.

Ранее правозащитник, лидер общественного движения «Национальный родительский комитет», член Общественной палаты России Ирина Волынец в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировала ситуацию вокруг гибели приёмного мальчика в Екатеринбурге.