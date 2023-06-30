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В Подмосковье почти 350 врачей получили бесплатные земельные участки с начала года

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В Московской области почти 350 врачей получили земельные участки по льготной программе с начала 2023 года.
В Подмосковье почти 350 врачей получили бесплатные земельные участки с начала года
  • Gettyimages.ru
  • © andrei_r

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональное Минимущества.

Программа «Земля врачам» даёт возможность медикам получить участки безвозмездно.

«Медикам, чьи специальности являются дефицитными в регионе, мы предоставляем в безвозмездное пользование земельные участки для строительства дома или ведения личного подсобного хозяйства, садоводства», — сказала глава ведомства Наталья Адигамова.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области расширят меры соцподдержки медработников.

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