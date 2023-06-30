В Подмосковье почти 350 врачей получили бесплатные земельные участки с начала года
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Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональное Минимущества.
Программа «Земля врачам» даёт возможность медикам получить участки безвозмездно.
«Медикам, чьи специальности являются дефицитными в регионе, мы предоставляем в безвозмездное пользование земельные участки для строительства дома или ведения личного подсобного хозяйства, садоводства», — сказала глава ведомства Наталья Адигамова.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области расширят меры соцподдержки медработников.