Специалист Ярных заявил о необходимости регулирования ИИ со стороны государства
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«Необходимость в регулировании есть, потому что искусственный интеллект — это определённая новая реальность, новая сущность, с которой нам предстоит сталкиваться уже сейчас», — сказал он в беседе с Общественной службой новостей.
По его словам, ИИ — это математическая обработка Big Data — больших данных, и именно сейчас определяется то, на каких данных он будет обучаться, какие у него появятся в связи с этим свойства и как это может пригодиться для развития бизнеса и повседневной жизни.
Поэтому, считает Ярных, нужно своевременно разрабатывать правила, требования и ограничения.
Ранее НСН сообщала, что в Москве начал работать новый сервис искусственного интеллекта, способный распознать рассеянный склероз с помощью магнитно-резонансной томографии. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.