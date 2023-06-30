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Специалист Ярных заявил о необходимости регулирования ИИ со стороны государства

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Андрей Ярных, председатель Комиссии по информационной безопасности и киберпреступности Российской Ассоциации электронных коммуникаций, заявил, что искусственный интеллект нуждается в регулировании со стороны государства.
Специалист Ярных заявил о необходимости регулирования ИИ со стороны государства
  • Gettyimages.ru
  • © alvarez

«Необходимость в регулировании есть, потому что искусственный интеллект — это определённая новая реальность, новая сущность, с которой нам предстоит сталкиваться уже сейчас», — сказал он в беседе с Общественной службой новостей.

По его словам, ИИ — это математическая обработка Big Data — больших данных, и именно сейчас определяется то, на каких данных он будет обучаться, какие у него появятся в связи с этим свойства и как это может пригодиться для развития бизнеса и повседневной жизни.

Поэтому, считает Ярных, нужно своевременно разрабатывать правила, требования и ограничения.

Ранее НСН сообщала, что в Москве начал работать новый сервис искусственного интеллекта, способный распознать рассеянный склероз с помощью магнитно-резонансной томографии. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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