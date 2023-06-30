Исследование: 15% россиян вкладывают деньги в недвижимость ради дохода на пенсии
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По словам 13% респондентов, они откладывают на старость деньги. Ещё 9% участников исследования заявили, что помогать им будут дети.
По 6% опрошенных покупают акции либо золото и серебро.
Как утверждают 50% респондентов, они не делают никаких сбережений.
Исследование проходило в соцсетях и мессенджерах. Его участниками стали 5,1 тыс. пользователей.
Ранее финансовый эксперт, основатель платформы для инвестирования W-Trading Вениамин Степаненко дал рекомендации по правильному распределению сбережений. По его словам, важно составить список расходов и доходов.
Также «Радио 1» со ссылкой на сервис «Авито Работа» сообщало, что при планировании отпуска 30% работающих россиян подстраиваются под график своего спутника.