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Исследование: 15% россиян вкладывают деньги в недвижимость ради дохода на пенсии

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Сайт kp.ru провёл опрос, согласно которому 15% россиян вкладывают деньги в недвижимость, чтобы в старости ни в чём не нуждаться и, возможно, сдавать комнату или квартиру и иметь дополнительный доход на пенсии.
Исследование: 15% россиян вкладывают деньги в недвижимость ради дохода на пенсии
  • Gettyimages.ru
  • © bymuratdeniz

По словам 13% респондентов, они откладывают на старость деньги. Ещё 9% участников исследования заявили, что помогать им будут дети.

По 6% опрошенных покупают акции либо золото и серебро.

Как утверждают 50% респондентов, они не делают никаких сбережений.

Исследование проходило в соцсетях и мессенджерах. Его участниками стали 5,1 тыс. пользователей.

Ранее финансовый эксперт, основатель платформы для инвестирования W-Trading Вениамин Степаненко дал рекомендации по правильному распределению сбережений. По его словам, важно составить список расходов и доходов.

Также «Радио 1» со ссылкой на сервис «Авито Работа» сообщало, что при планировании отпуска 30% работающих россиян подстраиваются под график своего спутника.

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