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В Нижегородской области обнаружили очаг птичьего гриппа

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В Нижегородской области выявили очаг птичьего гриппа в посёлке Юрьевец.
В Нижегородской области обнаружили очаг птичьего гриппа
  • Gettyimages.ru
  • © Peter Garrard Beck

Об этом информирует «Газета.Ru» со ссылкой на данные управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республики Марий Эл.

Согласно информации управления, на острове реки Оки в километре от посёлка Юрьевец были обнаружены тушки чаек.

По результатам экспертизы было выявлено наличие в останках вируса гриппа А субтипа Н5 (птичий грипп).

Ранее сообщалось, что режим ЧС муниципального характера ввели в Барун-Хемчикском районе Республики Тыва из-за госпитализации местного жителя с симптомами сибирской язвы.

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