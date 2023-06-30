В Нижегородской области обнаружили очаг птичьего гриппа

В Нижегородской области выявили очаг птичьего гриппа в посёлке Юрьевец.

Об этом информирует «Газета.Ru» со ссылкой на данные управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республики Марий Эл.

Согласно информации управления, на острове реки Оки в километре от посёлка Юрьевец были обнаружены тушки чаек.

По результатам экспертизы было выявлено наличие в останках вируса гриппа А субтипа Н5 (птичий грипп).

Ранее сообщалось, что режим ЧС муниципального характера ввели в Барун-Хемчикском районе Республики Тыва из-за госпитализации местного жителя с симптомами сибирской язвы.