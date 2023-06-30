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Путин поручил упростить въезд в Россию инвесторам и высококвалифицированным кадрам

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Российский президент Владимир Путин поручил упростить въезд в Россию иностранным инвесторам и высококвалифицированным специалистам.
Путин поручил упростить въезд в Россию инвесторам и высококвалифицированным кадрам
  • РИА Новости

Отмечается, что поручение сделано по итогам встречи главы государства с членами общественной организации «Деловая Россия».

Путин поручил российскому правительству проанализировать миграционное законодательство России, чтобы выявить возможные барьеры, возникающие при въезде, пребывании и осуществлении деятельности инвесторами и квалифицированными специалистами.

«По результатам проведения анализа обеспечить внесение в законодательство России изменений, предусматривающих упрощение процедур выдачи виз и получения разрешений на работу», — говорится в релизе.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия заинтересована в зарубежных инвесторах и готова обеспечивать им особые условия.

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