Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Песков: Россия заинтересована в зарубежных инвесторах и не собирается закрываться

Короткая ссылка
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью «Известиям» заявил, что Россия заинтересована в зарубежных инвесторах и готова обеспечивать им особые условия.
Песков: Россия заинтересована в зарубежных инвесторах и не собирается закрываться
  • Gettyimages.ru

По его словам, Россия не собирается быть закрытой страной и развивать закрытую экономику.

«Конечно, мы в зарубежных инвесторах заинтересованы, готовы им обеспечивать особые привилегированные условия и будем это делать дальше», — отметил Песков.

Ранее российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с лидерами и представителями ряда стран Африки заявил, что Россия выступает за дальнейшее укрепление отношений с африканскими странами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить