Песков: Россия заинтересована в зарубежных инвесторах и не собирается закрываться

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью «Известиям» заявил, что Россия заинтересована в зарубежных инвесторах и готова обеспечивать им особые условия.

По его словам, Россия не собирается быть закрытой страной и развивать закрытую экономику.

«Конечно, мы в зарубежных инвесторах заинтересованы, готовы им обеспечивать особые привилегированные условия и будем это делать дальше», — отметил Песков.

Ранее российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с лидерами и представителями ряда стран Африки заявил, что Россия выступает за дальнейшее укрепление отношений с африканскими странами.