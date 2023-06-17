Песков: Россия заинтересована в зарубежных инвесторах и не собирается закрываться
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По его словам, Россия не собирается быть закрытой страной и развивать закрытую экономику.
«Конечно, мы в зарубежных инвесторах заинтересованы, готовы им обеспечивать особые привилегированные условия и будем это делать дальше», — отметил Песков.
Ранее российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с лидерами и представителями ряда стран Африки заявил, что Россия выступает за дальнейшее укрепление отношений с африканскими странами.