Тренер Гуляева посоветовала заменить тренажёры и штанги на фитнес-амортизаторы

Тренер XFIT Юлия Гуляева заявила, что тренажёры и штанги можно заменить на фитнес-амортизаторы, которые удобны для домашнего использования.

«Чтобы выполнять с ними привычные тяги, достаточно прикрепить амортизатор, например, к батарее или тяжёлой устойчивой мебели. Главное, чтобы крепление было надёжным и резина не соскочила. Либо же можно зафиксировать её стопами и выполнять привычную тягу сидя или стоя», — пояснила Гуляева в беседе с «Газетой.Ru».

По словам эксперта, дома можно выполнять упражнения на проработку глубоких мышц вообще без оборудования.

«Прежде всего это любые упражнения, выполняемые стоя на ладонях и коленях (вытягивания рук и ног). При этом важно удерживать лопатки, позвоночник и таз неподвижными — тогда внутренние мышцы будут работать наиболее эффективно», — отметила она.

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