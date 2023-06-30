Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Тренер Гуляева посоветовала заменить тренажёры и штанги на фитнес-амортизаторы

Короткая ссылка
Тренер XFIT Юлия Гуляева заявила, что тренажёры и штанги можно заменить на фитнес-амортизаторы, которые удобны для домашнего использования.
Тренер Гуляева посоветовала заменить тренажёры и штанги на фитнес-амортизаторы
  • Gettyimages.ru
  • © Hinterhaus Productions

«Чтобы выполнять с ними привычные тяги, достаточно прикрепить амортизатор, например, к батарее или тяжёлой устойчивой мебели. Главное, чтобы крепление было надёжным и резина не соскочила. Либо же можно зафиксировать её стопами и выполнять привычную тягу сидя или стоя», — пояснила Гуляева в беседе с «Газетой.Ru».

По словам эксперта, дома можно выполнять упражнения на проработку глубоких мышц вообще без оборудования.

«Прежде всего это любые упражнения, выполняемые стоя на ладонях и коленях (вытягивания рук и ног). При этом важно удерживать лопатки, позвоночник и таз неподвижными — тогда внутренние мышцы будут работать наиболее эффективно», — отметила она.

Ранее клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» рассказала о значимости объятий в вопросе преодоления стресса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить