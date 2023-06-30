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Вице-премьер Чернышенко провёл совещание по исполнению поручений по новым регионам

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Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко провёл совещание по исполнению поручений, касающихся ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Вице-премьер Чернышенко провёл совещание по исполнению поручений по новым регионам
  • РИА Новости
  • © Александр Астафьев

Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на сообщение правительства России.

Поручения были даны вице-премьером в рамках его поездки в новые регионы в мае 2023 года. 

В совещании приняли участие представители ряда ведомств, в том числе Минфина, Минэкономразвития, Минобрнауки, Минспорта, Минцифры, ФАДН.

Чернышенко на совещании заявил, что новые регионы активно интегрируются в социально-экономическое и правовое пространство России.

По его словам, правительством утверждена программа социально-экономического развития четырёх субъектов.

«Она предполагает комплексное восстановление инфраструктуры, запуск инструментов федеральных программ и национальных проектов, реализацию социальных мер поддержки, как и поручал президент», — сказал вице-премьер.

Ранее заместитель главы Минздрава России Андрей Плутницкий заявил, что в новых российских регионах выдали более 560 тыс. полисов ОМС.

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