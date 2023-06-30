Вице-премьер Чернышенко провёл совещание по исполнению поручений по новым регионам
- РИА Новости
- © Александр Астафьев
Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на сообщение правительства России.
Поручения были даны вице-премьером в рамках его поездки в новые регионы в мае 2023 года.
В совещании приняли участие представители ряда ведомств, в том числе Минфина, Минэкономразвития, Минобрнауки, Минспорта, Минцифры, ФАДН.
Чернышенко на совещании заявил, что новые регионы активно интегрируются в социально-экономическое и правовое пространство России.
По его словам, правительством утверждена программа социально-экономического развития четырёх субъектов.
«Она предполагает комплексное восстановление инфраструктуры, запуск инструментов федеральных программ и национальных проектов, реализацию социальных мер поддержки, как и поручал президент», — сказал вице-премьер.
Ранее заместитель главы Минздрава России Андрей Плутницкий заявил, что в новых российских регионах выдали более 560 тыс. полисов ОМС.