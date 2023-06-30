Врач Свиридова дала советы по выработке привычки регулярно пить воду

Нутрициолог сервиса доставки Grow Food Елена Свиридова дала советы, как выработать привычку регулярно пить воду.

В летний сезон очень важно следить за водным балансом, чтобы снизить риск обезвоживания, заявила Свиридова в беседе с Life.ru.

По словам нутрициолога, перед завтраком стоит выпить хотя бы один стакан воды.

Чтобы не забывать пить воду, можно носить с собой красивую и удобную бутылку, а также настроить уведомления на телефоне. Для интересного вкуса врач советует добавить что-нибудь в жидкость, например ягоды клубники или листья базилика.

Ранее в беседе с «Радио 1» нутрициолог Олег Золоев назвал нежелательные продукты для беременных женщин. Среди них кофеин, некоторые виды сыра и гигроскопические продукты (мука, сахар, зерновые культуры).