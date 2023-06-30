Врач Свиридова дала советы по выработке привычки регулярно пить воду
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В летний сезон очень важно следить за водным балансом, чтобы снизить риск обезвоживания, заявила Свиридова в беседе с Life.ru.
По словам нутрициолога, перед завтраком стоит выпить хотя бы один стакан воды.
Чтобы не забывать пить воду, можно носить с собой красивую и удобную бутылку, а также настроить уведомления на телефоне. Для интересного вкуса врач советует добавить что-нибудь в жидкость, например ягоды клубники или листья базилика.
Ранее в беседе с «Радио 1» нутрициолог Олег Золоев назвал нежелательные продукты для беременных женщин. Среди них кофеин, некоторые виды сыра и гигроскопические продукты (мука, сахар, зерновые культуры).