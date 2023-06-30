РИА Новости: в Москве сын актёра Михаила Ефремова выпал из окна
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«Пострадавший, Николай Ефремов, сообщил сотрудникам скорой, что выпал из окна случайно», — сказал собеседник агентства.
При этом он не уточнил, в каком состоянии в данный момент находится пострадавший.
Подробностей инцидента агентству также не раскрыли.
В июне 2020 года актёр Михаил Ефремов на машине выехал на встречную полосу в Москве и врезался в фургон, водитель которого позднее скончался в больнице.
Экспертиза показала, что артист находился в состоянии алкогольного опьянения.