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РИА Новости: в Москве сын актёра Михаила Ефремова выпал из окна

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Сын актёра Михаила Ефремова Николай выпал из окна в Москве, рассказал РИА Новости информированный источник.
РИА Новости: в Москве сын актёра Михаила Ефремова выпал из окна
  • globallookpress.com
  • © Ekaterina Tsvetkova

«Пострадавший, Николай Ефремов, сообщил сотрудникам скорой, что выпал из окна случайно», — сказал собеседник агентства.

При этом он не уточнил, в каком состоянии в данный момент находится пострадавший.

Подробностей инцидента агентству также не раскрыли.

В июне 2020 года актёр Михаил Ефремов на машине выехал на встречную полосу в Москве и врезался в фургон, водитель которого позднее скончался в больнице.

Экспертиза показала, что артист находился в состоянии алкогольного опьянения.

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