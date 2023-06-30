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Обвиняемая в убийстве ребёнка в Екатеринбурге не признала вину

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Обвиняемая в убийстве шестилетнего мальчика опекунша не признаёт вину.

Об этом сообщила старший следователь следственного отдела по Чкаловскому району Екатеринбурга Евгения Дидык.

«Фактически (вину. — RT) не признаёт», — цитирует её РИА Новости.

Женщина заявляет, что с ребёнком произошёл несчастный случай.

Ранее пропавший в Екатеринбурге шестилетний мальчик был обнаружен мёртвым. Как стало известно, смерть ребёнка наступила несколько месяцев назад.

Обвиняемую в убийстве приёмного сына в Екатеринбурге арестовали до 26 августа.

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