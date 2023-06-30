Обвиняемая в убийстве ребёнка в Екатеринбурге не признала вину
Об этом сообщила старший следователь следственного отдела по Чкаловскому району Екатеринбурга Евгения Дидык.
«Фактически (вину. — RT) не признаёт», — цитирует её РИА Новости.
Женщина заявляет, что с ребёнком произошёл несчастный случай.
Ранее пропавший в Екатеринбурге шестилетний мальчик был обнаружен мёртвым. Как стало известно, смерть ребёнка наступила несколько месяцев назад.
Обвиняемую в убийстве приёмного сына в Екатеринбурге арестовали до 26 августа.