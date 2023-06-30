Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В Петербурге и Ленобласти 36 тысяч женщин получили пособия по беременности и родам

Короткая ссылка
С начала 2023 года власти выделили 5 млрд рублей на выплату пособий по беременности и родам жительницам Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
В Петербурге и Ленобласти 36 тысяч женщин получили пособия по беременности и родам
  • Gettyimages.ru
  • © Mitch Diamond

Об этом сообщает mk.ru.

Всего поддержку от государства получили 36 тыс. женщин региона, уточнили в пресс-службе Социального фонда России.

Эти льготы распространяются также на семьи, усыновившие ребёнка в возрасте до трёх месяцев.

Отмечается, что минимальная выплата составляет 74 тыс. рублей, максимальная превышает 530 тыс. рублей.

Также, как передаёт rostovgazeta.ru со ссылкой на правительство Ростовской области, в этом году девять педагогов региона получат по 1 млн рублей по программе «Земский учитель».

Средства для финансирования выделят по программе «Развитие образования» области, которая финансируется из федерального и регионального бюджетов.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области студенты из многодетных семей станут получать компенсацию за обучение.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить