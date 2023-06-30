В Петербурге и Ленобласти 36 тысяч женщин получили пособия по беременности и родам

С начала 2023 года власти выделили 5 млрд рублей на выплату пособий по беременности и родам жительницам Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Об этом сообщает mk.ru.

Всего поддержку от государства получили 36 тыс. женщин региона, уточнили в пресс-службе Социального фонда России.

Эти льготы распространяются также на семьи, усыновившие ребёнка в возрасте до трёх месяцев.

Отмечается, что минимальная выплата составляет 74 тыс. рублей, максимальная превышает 530 тыс. рублей.

Также, как передаёт rostovgazeta.ru со ссылкой на правительство Ростовской области, в этом году девять педагогов региона получат по 1 млн рублей по программе «Земский учитель».

Средства для финансирования выделят по программе «Развитие образования» области, которая финансируется из федерального и регионального бюджетов.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области студенты из многодетных семей станут получать компенсацию за обучение.