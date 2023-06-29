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В Челябинской области студенты из многодетных семей станут получать компенсацию за обучение

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Исполняющий обязанности министра образования Челябинской области Виталий Литке заявил, что в регионе студенты из многодетных семей начнут получать компенсацию в размере 20% от стоимости обучения за год в профессиональных образовательных организациях.
В Челябинской области студенты из многодетных семей станут получать компенсацию за обучение
  • Gettyimages.ru
  • © Drazen Zigic

Как пишет URA.RU, законопроект на соответствующую тему был принят законодательным собранием области 29 июня.

«Студенты профессиональных образовательных организаций, которые воспитываются в многодетных семьях, теперь смогут получить компенсацию за обучение. Этот законопроект внёс губернатор Алексей Текслер», — заявил Литке.

Уточняется, что данная финансовая поддержка будет распространяться на студентов в возрасте до 23 лет, которые обучаются в областных государственных профессиональных образовательных организациях. При этом размер выплат будет составлять 20% от стоимости обучения за год, но не превысит 14 010 рублей.

Ранее депутат Госдумы Евгений Фёдоров  предложил ввести льготные ж/д билеты для студентов из южных регионов.

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