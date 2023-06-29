В Челябинской области студенты из многодетных семей станут получать компенсацию за обучение

Исполняющий обязанности министра образования Челябинской области Виталий Литке заявил, что в регионе студенты из многодетных семей начнут получать компенсацию в размере 20% от стоимости обучения за год в профессиональных образовательных организациях.

Как пишет URA.RU, законопроект на соответствующую тему был принят законодательным собранием области 29 июня.

«Студенты профессиональных образовательных организаций, которые воспитываются в многодетных семьях, теперь смогут получить компенсацию за обучение. Этот законопроект внёс губернатор Алексей Текслер», — заявил Литке.

Уточняется, что данная финансовая поддержка будет распространяться на студентов в возрасте до 23 лет, которые обучаются в областных государственных профессиональных образовательных организациях. При этом размер выплат будет составлять 20% от стоимости обучения за год, но не превысит 14 010 рублей.

Ранее депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил ввести льготные ж/д билеты для студентов из южных регионов.