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Депутат ГД Фёдоров предложил ввести льготные ж/д билеты для студентов из южных регионов

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Дмитрий Рункевич
Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил ввести льготные железнодорожные билеты для студентов из южных регионов, в которых действуют ограничения на авиаперелёты. Копия письма на имя главы Минтранса Виталия Савельева есть в распоряжении RT.
Депутат ГД Фёдоров предложил ввести льготные ж/д билеты для студентов из южных регионов
  • РИА Новости

В обращении законодатель отметил, что каждый год тысячи абитуриентов из южных регионов России поступают в высшие учебные заведения Москвы, Санкт-Петербурга, кто-то из них выбирает образовательные организации Новосибирска и других городов.

При этом в связи с проведением специальной военной операции на Украине и необходимостью обеспечения безопасности граждан уже более года не функционируют некоторые аэропорты на юге России, что создаёт неудобство для студентов, желающих посетить во время каникул родственников и близких, заметил Фёдоров.

«В этой связи прошу Вас оценить целесообразность введения на время ограничения полётов льготного режима приобретения железнодорожных билетов для студентов с юга России, обучающихся в Центральном и иных федеральных округах, например на условиях школьников — со скидкой 50%, — на поезда, следующие в родной регион студента либо из данного региона к месту обучения», — говорится в тексте обращения.

Ранее российские выпускники назвали IT и медицину приоритетными сферами для поступления.

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