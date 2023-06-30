В селе Старое Маврино в Татарстане произошёл взрыв в нефтегазодобывающем управлении
- РИА Новости
Об этом сообщает следственное управление СК России по республике.
«В результате возгорания, произошедшего во время исследования резервуара для повторного заполнения нефтяными продуктами, погибли двое рабочих», — говорится в релизе.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее стало известно, что пожар на нефтебазе в Воронеже, где произошла разгерметизация резервуара с авиатопливом, ликвидирован.
В здании пельменного цеха предприятия в Тольятти произошёл пожар на площади 500 кв. м.