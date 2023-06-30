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В селе Старое Маврино в Татарстане произошёл взрыв в нефтегазодобывающем управлении

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Резервуар загорелся в нефтегазодобывающем управлении «Елховнефть» в Татарстане.
В селе Старое Маврино в Татарстане произошёл взрыв в нефтегазодобывающем управлении
  • РИА Новости

Об этом сообщает следственное управление СК России по республике.

«В результате возгорания, произошедшего во время исследования резервуара для повторного заполнения нефтяными продуктами, погибли двое рабочих», — говорится в релизе.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно, что пожар на нефтебазе в Воронеже, где произошла разгерметизация резервуара с авиатопливом, ликвидирован.

В здании пельменного цеха предприятия в Тольятти произошёл пожар на площади 500 кв. м.

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