В селе Старое Маврино в Татарстане произошёл взрыв в нефтегазодобывающем управлении

Резервуар загорелся в нефтегазодобывающем управлении «Елховнефть» в Татарстане.

Об этом сообщает следственное управление СК России по республике.

«В результате возгорания, произошедшего во время исследования резервуара для повторного заполнения нефтяными продуктами, погибли двое рабочих», — говорится в релизе.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно, что пожар на нефтебазе в Воронеже, где произошла разгерметизация резервуара с авиатопливом, ликвидирован.

В здании пельменного цеха предприятия в Тольятти произошёл пожар на площади 500 кв. м.