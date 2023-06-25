МЧС сообщило о ликвидации пожара на нефтебазе в Воронеже

Пожар на нефтебазе в Воронеже, где ранее произошла разгерметизация резервуара с авиатопливом, ликвидирован, сообщает ГУ МЧС по Воронежской области.

«Пожар ликвидирован в 0:40», — говорится в сообщении. Отмечается, что в тушении пожара участвовали 97 человек. Ранее в ГУ МЧС по Воронежской области заявили о планах применить пену для тушения резервуара с топливом на нефтебазе в Воронеже.