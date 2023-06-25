МЧС сообщило о ликвидации пожара на нефтебазе в Воронеже
Пожар на нефтебазе в Воронеже, где ранее произошла разгерметизация резервуара с авиатопливом, ликвидирован, сообщает ГУ МЧС по Воронежской области.
«Пожар ликвидирован в 0:40», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в тушении пожара участвовали 97 человек.
Ранее в ГУ МЧС по Воронежской области заявили о планах применить пену для тушения резервуара с топливом на нефтебазе в Воронеже.
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