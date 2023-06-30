Вирусолог Альтштейн: сибирская язва от человека к человеку практически не передаётся

Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с RT рассказал об особенностях сибирской язвы и способах защиты от неё.

Специалист отметил, что сибирская язва — это болезнь «животных и крупного и мелкого рогатого скота», которая вызывается «специальной бациллой» сибирской язвы.

«Эта болезнь опасна для животных. Человек, который контактирует с больными животными, тоже может заразиться. Заболевание протекает довольно тяжело. Без лечения могут умереть 50% заражённых людей», — рассказал Альтштейн.

Вместе с тем он обратил особое внимание на то, что данное заболевание от человека к человеку практически не передаётся.

«И есть антибиотики, с помощью которых сибирскую язву можно лечить очень эффективно. Поэтому какой-то специальной угрозы и в этом регионе, где произошло заражение (в Туве. — RT), и тем более в остальных для людей нет», — заверил вирусолог.

Он рассказал, что опасность заражения сибирской язвой иногда возникает из-за скотомогильников.

«На протяжении многих лет животных хоронят в специальных местах. И если что-то повреждает эти скотомогильники, то может возникнуть опасность. Опасность сибирской язвы также может (возникнуть. — RT) в регионах, где широко развито скотоводство», — добавил собеседник RT.

Вирусолог также рассказал о способах защиты от заражения сибирской язвой.

«С больным животным человек должен контактировать в перчатках, маске и специальном костюме. Особенно если в этом регионе уже возникли случаи сибирской язвы. В основном нужно следить за контактами с больными животными», —заключил Альтштейн.

Ранее стало известно, что жителя Республики Тыва, у которого обнаружили признаки сибирской язвы, госпитализировали в Кызыле.