Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Вирусолог Альтштейн: сибирская язва от человека к человеку практически не передаётся

Короткая ссылка
Полина Полетаева
Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с RT рассказал об особенностях сибирской язвы и способах защиты от неё.
Вирусолог Альтштейн: сибирская язва от человека к человеку практически не передаётся
  • Gettyimages.ru
  • © Ted Horowitz Photography

Специалист отметил, что сибирская язва — это болезнь «животных и крупного и мелкого рогатого скота», которая вызывается «специальной бациллой» сибирской язвы.

«Эта болезнь опасна для животных. Человек, который контактирует с больными животными, тоже может заразиться. Заболевание протекает довольно тяжело. Без лечения могут умереть 50% заражённых людей», — рассказал Альтштейн.

Вместе с тем он обратил особое внимание на то, что данное заболевание от человека к человеку практически не передаётся.

«И есть антибиотики, с помощью которых сибирскую язву можно лечить очень эффективно. Поэтому какой-то специальной угрозы и в этом регионе, где произошло заражение (в Туве. — RT), и тем более в остальных для людей нет», — заверил вирусолог.

Он рассказал, что опасность заражения сибирской язвой иногда возникает из-за скотомогильников.

«На протяжении многих лет животных хоронят в специальных местах. И если что-то повреждает эти скотомогильники, то может возникнуть опасность. Опасность сибирской язвы также может (возникнуть. — RT) в регионах, где широко развито скотоводство», — добавил собеседник RT.

Вирусолог также рассказал о способах защиты от заражения сибирской язвой.

«С больным животным человек должен контактировать в перчатках, маске и специальном костюме. Особенно если в этом регионе уже возникли случаи сибирской язвы. В основном нужно следить за контактами с больными животными», —заключил Альтштейн.

Ранее стало известно, что жителя Республики Тыва, у которого обнаружили признаки сибирской язвы, госпитализировали в Кызыле.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить