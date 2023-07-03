Депутат ГД Власов предложил создать в больницах зоны доставки для онлайн-покупок
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В обращении законодатель отметил, что с развитием цифровых технологий у граждан приобрели широкую популярность службы онлайн-заказа и доставки продовольственных и иных товаров.
В том числе данными службами доставки сегодня активно пользуются и граждане, которые находятся на стационарном лечении в медицинских учреждениях и оперативно нуждаются в получении продовольственной либо бытовой продукции, отметил Власов.
При этом далеко не во всех медицинских организациях имеются особые зоны доставки товаров пациентам, в некоторых передача продукции курьерами осуществляется в общем холле больницы, на территории медицинской организации или даже за её пределами, заметил парламентарий.
«В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности создания при медицинских организациях, оказывающих стационарное лечение, специальных зон передачи заказанных онлайн-товаров с целью обеспечения порядка и санитарных норм взаимодействия пациентов со службами доставки», — говорится в тексте обращения.
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