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Депутат ГД Власов предложил создать в больницах зоны доставки для онлайн-покупок

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Дмитрий Рункевич
Депутат Госдумы Василий Власов предложил создать в медицинских учреждениях зоны передачи пациентам товаров службами доставки онлайн-покупок. Копия письма на имя главы Минздрава Михаила Мурашко есть в распоряжении RT.
Депутат ГД Власов предложил создать в больницах зоны доставки для онлайн-покупок
  • Gettyimages.ru
  • © Luis Alvarez

В обращении законодатель отметил, что с развитием цифровых технологий у граждан приобрели широкую популярность службы онлайн-заказа и доставки продовольственных и иных товаров.

В том числе данными службами доставки сегодня активно пользуются и граждане, которые находятся на стационарном лечении в медицинских учреждениях и оперативно нуждаются в получении продовольственной либо бытовой продукции, отметил Власов.

При этом далеко не во всех медицинских организациях имеются особые зоны доставки товаров пациентам, в некоторых передача продукции курьерами осуществляется в общем холле больницы, на территории медицинской организации или даже за её пределами, заметил парламентарий.

«В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности создания при медицинских организациях, оказывающих стационарное лечение, специальных зон передачи заказанных онлайн-товаров с целью обеспечения порядка и санитарных норм взаимодействия пациентов со службами доставки», — говорится в тексте обращения.

Ранее стало известно, что в госпиталях организуют юридические службы для бойцов СВО.

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