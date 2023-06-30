Юрист Южалин: самые большие отпускные можно получить в июле 2024 года

Руководитель юридической практики Александр Южалин определил выгодные месяцы для отпуска в 2024 году. Исходя из проекта Минтруда о переносе выходных в следующем году, можно спрогнозировать, когда лучше всего уйти в отпуск.

Об этом сообщает «Российская газета».

Согласно проекту, наибольшие отпускные выплаты будут получать сотрудники, берущие отпуск в июле, немного меньше — в октябре и августе. Наименее выгодными для отпуска будут январь и июнь.

Южалин также отмечает, что в 2024 году наиболее выгодными для продления окажутся майские праздники.

Так, если взять дополнительные дни отдыха 2 и 3 мая, то можно будет отдохнуть семь дней (с 29 апреля по 5 мая). А если использовать дни с 6 по 8 мая, то продолжительность отдыха составит девять дней (с 4 по 12 мая).

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