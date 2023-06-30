Военным группировки «Запад» выдали форму нового образца

Военнослужащие группировки войск «Запад» получили на передовой всесезонные комплекты полевого обмундирования нового образца.

Об этом сообщили в Минобороны России.

Начальник вещевой службы с позывным «Энгельс» заявил, что комплект новой формы одежды состоит из боевой рубахи, куртки, брюк и ботинок.

Отмечается, что новая экипировка защищает суставы у военнослужащих. Также форма оптимизирована для ношения различных предметов, которые необходимо иметь при себе.

«В форме применены гораздо более современные материалы, что упрощает её ношение», — говорится в сообщении.

Ранее в концерне «Калашников» сообщили о начале поставок новой формы для ВС России.

Также сообщалось, что в России началось серийное производство маскировочного комплекса для танков «Накидка».