В Крыму построят три мусороперерабатывающих завода

Гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев и глава Крыма Сергей Аксёнов обсудили строительство в республике трёх комплексов по переработке отходов.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Это масштабный проект, который позволит региону значительно опередить выполнение показателей федерального проекта. Мы рассчитываем, что с вводом объектов, которые сейчас в строительстве, к 2024 году регион выйдет на выполнение показателей 2030 года», — заявил Буцаев.

Заводы планируется построить на территории Белогорского, Ленинского и Сакского районов до конца 2024 года.

«Республиканские органы власти делают всё, чтобы Крым оставался экологически чистым и туристически привлекательным регионом», — сказал, со своей стороны, Аксёнов.

Ранее сообщалось, что Российский экологический оператор вложит до 5 млрд рублей в объект по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в Магаданской области.