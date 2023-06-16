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РЭО проинвестирует до 5 млрд в объект ТКО в Магаданской области

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Российский экологический оператор вложит до 5 млрд рублей в объект по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) в Магаданской области.
РЭО проинвестирует до 5 млрд в объект ТКО в Магаданской области
  • РИА Новости

Об этом заявил телеканал «360» со ссылкой на заявление генерального директора Российского экологического оператора Дениса Буцаева на рабочей встрече с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым на ПМЭФ-2023.

«Продолжаем активное взаимодействие с Магаданом в рамках проекта по созданию объекта обращения с твёрдыми коммунальными отходами на основе концессии. Мощность объекта будет составлять 55 тыс. т в год. Он позволит обрабатывать более 80% отходов области. Планируем выйти на финансирование объекта осенью 2023 года. Сумма составит до 5 млрд рублей за счёт средств, полученных от размещения облигаций РЭО. Общая стоимость проекта — 6,5 млрд рублей», — пояснил Буцаев.

Проект реализует ООО «Магаданская экологическая концессия». На данный момент ведётся работа над проектированием проекта.

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