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Путин подчеркнул, что Россия спокойно и ритмично преодолеет все трудности

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Российский президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия спокойно и ритмично преодолеет все возникающие трудности.
Путин подчеркнул, что Россия спокойно и ритмично преодолеет все трудности
  • РИА Новости

Об этом глава государства сказал в ходе выступления на форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени».

Путин отметил, что в России проживают креативные и думающие граждане, которые ищут решения возникающих в стране проблем.

«Возникает чувство уверенности в том, что у нас, какие бы сложности ни возникали, мы все их спокойно, ритмично преодолеем», — заключил он.

Ранее российский лидер отметил, что для развития потенциала страны важен вклад каждого россиянина.

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