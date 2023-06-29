Путин подчеркнул, что Россия спокойно и ритмично преодолеет все трудности
- РИА Новости
Об этом глава государства сказал в ходе выступления на форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени».
Путин отметил, что в России проживают креативные и думающие граждане, которые ищут решения возникающих в стране проблем.
«Возникает чувство уверенности в том, что у нас, какие бы сложности ни возникали, мы все их спокойно, ритмично преодолеем», — заключил он.
Ранее российский лидер отметил, что для развития потенциала страны важен вклад каждого россиянина.