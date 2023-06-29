Путин заявил о важности вклада каждого россиянина для развития страны

Для развития потенциала страны важен вклад каждого россиянина, заявил президент РФ Владимир Путин на форуме Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Сильные идеи для нового времени».

«Сейчас значим и важен вклад в общее дело каждого гражданина России, коллектива каждого предприятия и, конечно, молодых творческих, научных бизнес-команд — всех инициатив, направленных на укрепление и развитие промышленного, интеллектуального и технологического потенциала», — сказал он.

Путин назвал ответственное гражданское общество силой страны.

По его словам, используя предложения граждан, нужно задавать высокие стандарты социальной поддержки.

Ранее президент в обращении поблагодарил граждан за сплочённость и патриотизм.