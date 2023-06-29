Путин заявил о важности вклада каждого россиянина для развития страны
«Сейчас значим и важен вклад в общее дело каждого гражданина России, коллектива каждого предприятия и, конечно, молодых творческих, научных бизнес-команд — всех инициатив, направленных на укрепление и развитие промышленного, интеллектуального и технологического потенциала», — сказал он.
Путин назвал ответственное гражданское общество силой страны.
По его словам, используя предложения граждан, нужно задавать высокие стандарты социальной поддержки.
Ранее президент в обращении поблагодарил граждан за сплочённость и патриотизм.