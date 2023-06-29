Губернатор Никитин заявил, что в Новгородской области не будут вводить штрафы за плевки на улице
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«Новгородцы — люди культурные, так что точно нет», — сказал он.
По его словам, Великий Новгород занимает второе место по благоустройству городов в своей группе.
По мнению Никитина, если в Великом Новгороде кто-то себе позволит плюнуть в общественном месте или на улице, то его пожурят сами же жители.
Ранее власти Ярославской области ввели штрафы за плевки в общественном месте.