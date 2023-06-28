Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В Ярославской области ввели штрафы за плевки

Короткая ссылка
В Ярославской области ввели штрафы за плевки в общественном месте.
В Ярославской области ввели штрафы за плевки
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

«Ярославская область первой в стране... ввела ответственность за плевки», — цитирует его РИА Новости.

Ранее заместитель начальника Главного управления МЧС России по Московской области Максим Аршакян в беседе с НСН напомнил, что за купание в неположенных местах предусмотрены штрафы.

Руководитель Росреестра Олег Скуфинский в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил, что в настоящее время готовятся поправки в законодательство, касающиеся гаражной амнистии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить