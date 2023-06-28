В Ярославской области ввели штрафы за плевки в общественном месте.

Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

«Ярославская область первой в стране... ввела ответственность за плевки», — цитирует его РИА Новости.

Ранее заместитель начальника Главного управления МЧС России по Московской области Максим Аршакян в беседе с НСН напомнил, что за купание в неположенных местах предусмотрены штрафы.

Руководитель Росреестра Олег Скуфинский в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил, что в настоящее время готовятся поправки в законодательство, касающиеся гаражной амнистии.