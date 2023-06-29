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Суд в Москве продлил арест обвиняемому в покушении на жизнь Прилепина мужчине

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Басманный суд Москвы на три месяца продлил арест Александру Пермякову, которого обвиняют в покушении на жизнь писателя Захара Прилепина.
Суд в Москве продлил арест обвиняемому в покушении на жизнь Прилепина мужчине
  • РИА Новости

«Ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей на три месяца, до 6 октября», — приводит РИА Новости слова судьи Евгении Николаевой.

6 мая автомобиль писателя был взорван в Нижегородской области. Охранник погиб, сам Прилепин получил ранения. СК квалифицировал произошедшее как теракт.

В ходе допроса Пермяков признался, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины.

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