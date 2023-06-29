Путин заявил, что в России необходима политика продвижения отечественных брендов
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Об этом глава государства сказал в ходе пленарного заседания форума «Сильные идеи для нового времени».
«Считаю, что нам необходима целенаправленная политика всемирного продвижения отечественных брендов», — отметил Путин.
Как подчеркнул российский лидер, такую политику необходимо реализовывать в СМИ и социальных сетях.
Ранее Путин заявил, что большие иностранные компании вытеснили с рынка российских конкурентов агрессивной рекламой и субсидированием.