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Путин заявил, что в России необходима политика продвижения отечественных брендов

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Российский президент Владимир Путин заявил о необходимости создания в России специальной политики по продвижению отечественных брендов.
Путин заявил, что в России необходима политика продвижения отечественных брендов
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Об этом глава государства сказал в ходе пленарного заседания форума «Сильные идеи для нового времени».

«Считаю, что нам необходима целенаправленная политика всемирного продвижения отечественных брендов», — отметил Путин.

Как подчеркнул российский лидер, такую политику необходимо реализовывать в СМИ и социальных сетях.

Ранее Путин заявил, что большие иностранные компании вытеснили с рынка российских конкурентов агрессивной рекламой и субсидированием.

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