Путин: зарубежные компании вытеснили российских конкурентов агрессивной рекламой

Большие иностранные компании вытеснили с рынка российских конкурентов агрессивной рекламой и субсидированием, но ВТО этого не замечала, заявил президент России Владимир Путин.

«Я уже говорил, что на протяжении долгого времени крупные зарубежные компании, по сути, вытесняли нашу отечественную продукцию, причём далеко не всегда за счёт качества и цены, а за счёт агрессивной рекламы и за счёт, конечно, субсидирования», — сказал он.

Путин подчеркнул, что в некоторых направлениях субсидирование было «сумасшедшим», на что в ВТО не обращали внимания или не могли никак повлиять.

По его словам, европейские коллеги очень хорошо научились обходить требования ВТО.

Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании ежегодного форума «Сильные идеи для нового времени», организаторами которого выступают АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и Фонд Росконгресс.

RT ведёт трансляцию.