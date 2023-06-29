Адвокат Юрасов разъяснил возможность считать отмыванием средств конвертацию криптовалюты в рубли
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В беседе с радио «Комсомольская правда» он заявил, что само по себе владение криптовалютой и правомерные операции с ней не являются преступлением, а решение Верховного суда распространяется на ситуации, где посредством криптовалюты граждане пытались провести незаконные махинации для покупки наркотиков.
«Тут важна цель. Если физическое лицо, которое имеет криптовалюту, проводит какие-то нелегальные платежи, это является преступлением», — сказал эксперт.
Ранее Верховный суд допустил, что конвертацию биткоинов в рубли можно считать отмыванием.