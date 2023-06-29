В центре Томска обезвредили вышедшего на улицы медведя
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Об этом сообщает НСН со ссылкой на пресс-службу областного департамента охотничьего и рыбного хозяйства.
Как отметили в департаменте, оцепленного полицейскими хищника было решено ликвидировать «в целях предотвращения угрозы здоровью и жизни граждан».
«В случае обнаружения особей бурого медведя, несущих угрозу ущерба здоровью граждан (объектам животного мира и среде их обитания), департаментом будут приняты исчерпывающие меры, направленные на предотвращение вышеуказанной угрозы», — заявили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Керчи вынесли приговор браконьерам.