Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В центре Томска обезвредили вышедшего на улицы медведя

Короткая ссылка
В центре Томска обезвредили агрессивного медведя, который гулял по улицам. Инцидент произошёл ночью 29 июня. Жители города, увидевшие животное, вызвали спецслужбы.
В центре Томска обезвредили вышедшего на улицы медведя
  • Gettyimages.ru
  • © jamenpercy

Об этом сообщает НСН со ссылкой на пресс-службу областного департамента охотничьего и рыбного хозяйства.

Как отметили в департаменте, оцепленного полицейскими хищника было решено ликвидировать «в целях предотвращения угрозы здоровью и жизни граждан».

«В случае обнаружения особей бурого медведя, несущих угрозу ущерба здоровью граждан (объектам животного мира и среде их обитания), департаментом будут приняты исчерпывающие меры, направленные на предотвращение вышеуказанной угрозы», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Керчи вынесли приговор браконьерам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить